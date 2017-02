Bild: KEYSTONE

Rasantes Wachstum: Flixbus jagt den SBB eine Million Passagiere ab

Neue Zahlen zeigen: Deutsche Bus-Anbieter setzen der Bahn im Auslandverkehr massiv zu.

stefan ehrbar / Aargauer Zeitung

Im letzten Jahr transportierte der Fernbus-Riese Flixbus über eine Million Passagiere in und aus der Schweiz. Das zeigen Zahlen, die der «Schweiz am Sonntag» vorliegen. Das entspricht jeden Tag über 17 vollbesetzten Flugzeugen des Typs Airbus A319, wie sie etwa Easyjet einsetzt.

Flixbus blickt auf ein starkes Wachstum zurück. Am wichtigsten Schweizer Standort Zürich verzeichnete die Firma letztes Jahr eine Passagierzunahme von über 30 Prozent. Seit 2013 gehört die Stadt zum Streckennetz, seither wurde das Angebot deutlich ausgebaut. Die beliebtesten Destinationen ab Zürich waren 2016 München und Mailand. Die bayrische Hauptstadt wird bis zwölfmal täglich angefahren.

Ein noch stärkeres Wachstum verzeichnete Flixbus am zweitgrössten Schweizer Halt in Basel. Dort betrug die Zunahme über 300 Prozent. In Basel ist Flixbus erst seit Februar 2015 präsent. Auch ab Basel war München die Destination Nummer 1, während auf Platz zwei Freiburg im Breisgau folgte.

Bahn kämpft seit Jahren

Fernbusse sind damit zur ernstzunehmenden Konkurrenz für die Bahn geworden. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 zählten die SBB im internationalen Verkehr 7,5 Millionen Reisende. In den Jahren zuvor waren die Zahlen stetig gesunken. Seither halten die SBB die Zahlen unter Verschluss – «aus Konkurrenzgründen», wie Sprecherin Masha Foursova sagt. Die Berichterstattung des Bundes zeigt, dass der Auslandverkehr der SBB im Jahr 2014 zurückging, während 2015 eine Stabilisierung eintrat.

Die SBB seien sich bewusst, dass sich der gesamte Mobilitätsmarkt in einem Umbruch befinde, sagt Foursova. Fernbusse seien Vorboten neuer Mobilitäts-Angebote, auf die sich die SBB seit Jahren vorbereiteten. Wichtig sei, dass alle Anbieter in Zukunft die gleichen Rahmenbedingungen hätten, damit ein echter Wettbewerb spiele. Fernbusse seien insbesondere bei kürzerer Reisedauer eine Konkurrenz.

Auf ihrer Paradestrecke zwischen Zürich und München sind die Busse schneller als die Bahn. Die Eurocity-Züge wurden im Dezember weiter verlangsamt, indem sie ins Taktsystem eingefügt wurden und neu sogar in Orten wie Uzwil oder Gossau Halte einlegen. Auf der hart umkämpften Strecke zwischen Zürich und Mailand hat die Bahn mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels wieder aufgeholt – doch der Vorsprung beträgt nur 20 Minuten, bei deutlich tieferen Ticketpreisen des Busses.

SBB-Chef vor dem Absprung? Ende Januar ist Rüdiger Grube als Chef der Deutschen Bahn (DB) zurückgetreten. Zu den Favoriten für seine Nachfolge gehört SBB-Chef Andreas Meyer (55). Gegenüber der SRF-«Tagesschau» bestätigte dies am Freitag DB-Aufsichtsrätin Kirsten Lühmann.



Als Favorit von Angela Merkel gilt DB-Vorstandsmitglied und CDU-Politiker Ronald Pofalla. Auch Sigrid Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, wird genannt. Bei den SBB heisst es, Meyer habe den Rücktritt zur Kenntnis genommen. Auch nach 10 Jahren sei er bei den SBB voll engagiert. (att)

Städte bauen Infrastruktur aus

Die tiefen Buspreise kommen nicht von ungefähr. Ein Reporter des TV-Senders RTL zeigte kürzlich mit versteckter Kamera auf, wie die Flixbus-Strecke Zürich–Mailand betrieben wird. Busfahrer, die bei einem Betrieb in Lörrach angestellt sind, treten morgens den Dienst an, fahren mit dem Auto nach Zürich, übernehmen den Bus für die Fahrt nach Mailand und zurück und müssen am selben Abend wieder mit dem Auto von Zürich nach Lörrach. Dabei gilt nur die Zeit im Bus als Arbeitszeit, womit die Ruheregelungen eingehalten werden.

Der Fernbus-Boom zwingt auch die Städte zum Handeln. Zürich plant, den bestehenden Carparkplatz am Sihlquai mit neuen Warteräumen, WCs und einem Kiosk aufzuwerten. Der Kanton Basel-Stadt will einen neuen Car-Terminal bauen. Solche Pläne begrüsse Flixbus natürlich, sagt Geschäftsführer André Schwämmlein. Mit dem aktuellen Halteort am Bahnhof SBB sei man aber «absolut zufrieden» und hoffe, dass der Fernbushalt dauerhaft dort oder in der Nähe etabliert werde.

