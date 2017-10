archivbild: KEYSTONE

Polizeieinsatz am Bahnhof Lausanne ohne Zwischenfall beendet

Der Bahnhof Lausanne ist am Sonntagnachmittag wegen eines verdächtigen Koffers zwischenzeitlich evakuiert worden. Nach zwei Stunden gab die Polizei Entwarnung. Im Koffer befanden sich lediglich persönliche Gegenstände. Der Bahnverkehr rollt wieder.

Nach Polizeiangaben war der Koffer in der grossen Banhhofshalle am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr von einer unbekannten Person deponiert worden. Die Polizei riegelte daraufhin den Bahnhof ab. Danach fuhr kein Zug mehr in den Bahnhof oder verliess diesen.

Der Polizeieinsatz führte zu Störungen im Bahnverkehr. Wegen der Evakuierung waren auch mehrere Fernverkehrslinien unterbrochen. Laut dem Bahninformationsdienst Railinfo muss weiterhin mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen gerechnet werden.

(oli/sda)

Erster Schweizer Nobelpreis seit 15 Jahren geht an Lausanner 48s Erster Schweizer Nobelpreis seit 15 Jahren geht an Lausanner Video: srf

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo