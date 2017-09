Technische Störung im Morgenverkehr: Züge zwischen Zürich HB und Flughafen fallen aus

Auf der Flughafenlinie der SBB zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Winterthur ist es am Dienstagmorgen zu Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen gekommen. Als Grund gab die SBB eine technische Störung an der Bahnanlage an.

Die Strecke zwischen dem Flughafen Zürich und Bassersdorf ZH war für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar. Während die Fernverkehrszüge Lausanne-St. Gallen planmässig verkehrten, wurden verschiedene Intercity-Züge in die Ostschweiz zwischen Zürich und Winterthur umgeleitet und verkehrten vorerst nicht über den Flughafen.

Die SBB riet Reisenden, die vom Zürcher Hauptbahnhof an den Flughafen oder in umgekehrter Richtung reisen wollten, auf die S-Bahnen oder die Tramlinie 10 auszuweichen. Die Störung war kurz vor 8.30 Uhr behoben.

