Schweiz

SVP

Adrian Amstutz legt SVP-Fraktionspräsidium nieder



Adrian Amstutz legt SVP-Fraktionspräsidium nieder

Bild: KEYSTONE

Der Berner Nationalrat Adrian Amstutz gibt sein Amt als Fraktionschef der SVP ab. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird am 17. November gewählt. Das kündigte er am Freitag an einer Medienkonferenz der SVP in Bern an.

Mit dem Stabswechsel im kommenden November soll rechtzeitig die Ablösung für das kommende Wahljahr organisiert werden, sagte Amstutz weiter. Er bleibe aber weiterhin im Parteileitungsausschuss der SVP.

Als Nationalrat will der Berner im Jahr 2019 auf Ende der laufenden Legislatur zurücktreten, wegen der Amtszeitzeitbeschränkung der SVP des Kantons Bern. Er steht der Volkspartei seit dem Jahr 2012 als Fraktionschef vor. (sda)

SVP-Abstimmungsplakate

Das könnte dich auch interessieren: Im Fall Weinstein gibt's vor allem eins zu sagen: «Fuck you!» – an mehrere Adressen «Immo gege üs Ostschwiizo» – über diese 5 Benachteiligungen klagen St.Galler & Co. «Ein Coming-Out ist wie duschen: Man muss es (fast) jeden Tag tun» Schade, dass du noch im Jahr 2017 lebst ... diese 25 Menschen grüssen bereits aus 3017! So können kriminelle Hacker deine Apple-ID klauen – und so schützt du dich Oh wie schön jubelt Panama – auch über das grosse Glück mit dem Tomaten-Schiri Warum entfreundet man jemanden auf Facebook? – 6 Personen, 6 Storys 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen Diese 17 genialen Comics zeigen haargenau, wie es ist einen Hund zu haben Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo