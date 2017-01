Akten in der Mulde entsorgt: Stadt Schaffhausen setzt bei Vernichtung neu auf Schredder

Nachdem bekannt wurde, dass die Stadt Schaffhausen alte Steuererklärungen in eine offene Abfallmulde wirft, stellt die Stadt nun ihr Vorgehen um. Künftig werden Steuererklärungen, die vernichtet werden sollen, in Sicherheitsbehältern gesammelt und geschreddert.

Die alten Steuererklärungen würden zudem ab sofort im Inneren des Stadthauses in Sicherheitsbehälter geworfen. So bestehe zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit, dass Dritte darauf Zugriff hätten. Die Behälter werden dann zu einem mobilen Schredder-Fahrzeug gebracht, wo die Akten in schmale Streifen geschnitten werden.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Stadt hunderte von alten Steuererklärungen in einer offen herumstehenden Abfallmulde entsorgt hatte. Dabei waren heikle Daten gut sichtbar.

Datenschützer reicht Anzeige ein

Der kantonale Datenschützer erhob gleichentags Aufsichtsbeschwerde und reichte Strafanzeige gegen unbekannt ein. Zudem verfügte er, dass die Akten sofort von der Strasse entfernt werden.

Finanzvorsteher Daniel Preisig betonte in der Mitteilung vom Freitag, dass keine Steuerdossiers in falsche Hände gelangt seien. (gin/sda)

