Good News für Eltern: Nationalrat stimmt der Verbilligung von Kinderkrippen zu

Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum

Die Höflichkeitstheorie stammt aus den 80er-Jahren, gibt aber auch noch heute Aufschluss darüber, weshalb in unterschiedlichen Ländern verschiedene Formen der Höflichkeit gelten.

«I'm so sorry!», ruft sie mir aus mehreren Metern Entfernung entgegen. Die Frau im Supermarkt ist zwar noch weit weg, entschuldigt sich aber enthusiastisch, da sich unsere Wege bald kreuzen und wir uns im Gang aneinander vorbeidrängen werden – typisch Ami eben. Und vielleicht nicht das, was man in einer Metropole wie New York erwarten würde. Aber die Höflichkeit der Menschen hier grenzt ans Absurde. Und sie ist so allgegenwärtig wie die Ratten in der Subway und die Kakerlaken in der Küche.

Gerade …