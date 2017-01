Bild: KEYSTONE

«Keiner verzichtet auf Sex wegen einer Butspende»

Ab Juli dürfen homosexuelle Männer Blut spenden. Warum sie trotzdem nicht ganz zufrieden sind.

Alexandra Fitz / Nordwestschweiz

Was schon länger thematisiert wird, ist nun Realität: Die Swissmedic (Schweizer Arzneimittelzulassungsbehörde) hat ein Gesuch von Blutspende SRK Schweiz genehmigt. Ab Juli dürfen auch schwule Männer Blut spenden. Doch es gibt eine Einschränkung: Sie dürfen nur spenden, wenn sie in den letzten zwölf Monaten vor der Spende keinen Sex mit Männern gehabt haben. Mit dieser Karenzzeit könne das Risiko einer Krankheitsübertragung weiterhin sehr tief gehalten werden, schreibt die Blutspendeorganisation im Newsletter. Bisher kamen Männer, die Sex mit Männern haben, gar nicht infrage. So gesehen ist es eine Lockerung.

Doch das SRK und die Schwulen-Organisation Pink Cross sind dennoch nicht zufrieden. SRK-Direktor Rudolf Schwab findet die Lösung nicht perfekt, er betont wiederholt, es sei lediglich ein Zwischenschritt. Entscheidend müsse das persönliche Risikoverhalten aller sein, nicht die sexuelle Neigung. Dass es nun vermehrt zu Blutspenden kommt, glaubt selbst Schwab nicht.

Doch das SRK wie auch die Swissmedic selbst geben auf Nachfrage an, dass zum jetzigen Zeitpunkt nur diese eingeschränkte Variante eine Chance hatte, von Swissmedic bewilligt zu werden. Also nimmt man halt erst einmal das. Auch Bastian Baumann von Pink Cross sieht die Neuerung als ersten guten Schritt. Doch es sei eher ein symbolischer Akt und ziemlich realitätsfremd: «Keiner verzichtet auf Sex wegen einer Blutspende», sagt Baumann. Er ist mit dem SRK einer Meinung, das Angebot werden nur ganz wenige Homosexuelle nutzen. Pink Cross strebt gleiche Zugangskriterien für alle an.

«Keiner verzichtet auf Sex wegen einer Blutspende»

Baumann stört sich daran, dass «die heterosexuelle Sexualwelt stets als monogam und ideal angesehen wird». Auch dort gebe es One-Night-Stands und Seitensprünge. Übrigens werden auch Heterosexuelle abgewiesen, wenn sie in den letzten 12 Monaten mit wechselnden Partnern Sex hatten. Doch Homosexuelle dürfen gar nicht sexuell aktiv sein. Lukas Jaggi von Swissmedic verteidigt die Zurückhaltung mit der Datenlage: Jede zweite Neuinfektion von HIV betreffe Männer, die mit Männern Sex haben. Die Verteilung sei in dieser Gruppe höher. «Deshalb sind wir sehr vorsichtig bei Änderungen an den Spenderkriterien», sagt Jaggi. Man wolle das Restrisiko so klein wie möglich halten und wäge Risiko und Nutzen ab. Dabei könne man nicht allen gerecht werden.

Dass es nicht darum geht, die Versorgung zu optimieren, darüber sind sich alle einig. Vielmehr sei es ein Signal gegen Diskriminierung. Gerade jetzt vermeldet das SRK eine «ernsthafte Blut-Knappheit». Schuld sei die heftige Grippewelle. In solchen Zeiten wäre das SRK auf mehr Spenden angewiesen.

Blutverbrauch sinkt

Seit 2013 nimmt der Blutverbrauch in Spitälern kontinuierlich ab. Auch 2016 gingen die Ärzte zurückhaltend mit dem Rohstoff Blut um: Der Rückgang betrug 3 Prozent, wie Blutspende SRK Schweiz am Dienstag in ihrem Newsletter schrieb.

Jetzt auf

Zuvor lag der Rückgang noch bei 5 bis 6 Prozent pro Jahr. Kumuliert sind es seit 2013 aber bereits rund 20 Prozent. 2016 kam es in der Schweiz auch zu keiner Übertragung einer gefährlichen Krankheit via Bluttransfusion. Der letzte Fall - eine HIV-Ansteckung - geht gemäss der Organisation auf das Jahr 2001 zurück.

Zu den rechtzeitig entdeckten, infizierten Blutspenden veröffentlichte Blutspende SRK Schweiz vorläufige Zahlen: So fand sie vier HIV-positive, zwölf Hepatitis-C-infizierte und 44 Hepatitis-B-infizierte Spenden. Dies entspreche dem Durchschnitt. (aargauerzeitung.ch)

Gesundheit und Ernährung Du solltest nach dem Aufwachen keinen Kaffee trinken, sagt die Wissenschaft. Sorry, gell Die kleine LynLee kam zweimal zur Welt – eine komplizierte Operation rettete ihr Leben Bilharziose – «Der grösste Killer, von dem Sie nie gehört haben» Good News: Muttermilch des Tasmanischen Teufels tötet multiresistente Keime Angststörungen – wenn Sorgen krank machen Müde im Kopf? Diese 7 Nahrungsmittel helfen dir, dich zu konzentrieren! Wie abhängig machen Schlafmittel? Sucht Schweiz warnt: Die Aufhörversuche erfolgen oft zu spät Bist du als Kind gestillt worden? Dann hast du dank der Muttermilch heute einen höheren IQ Kranker Deutscher bloggt über den Tod: «Sei wie Dimi (minus das mit dem Sterben)» Diktatur der Frühaufsteher: Warum Langschläfer in der Gesellschaft keine Chance haben Welches ist das gesündeste Lebensmittel? Auf diese absurde Frage haben wir erstaunlich konkrete Antworten erhalten Nein, du musst deine Plazenta nicht essen – was in den USA angepriesen wird, ist in der Forschung umstritten Tschüss Stress – hallo Feierabend! 6 Tipps, wie du am besten herunterfahren kannst Die Hirn-Zellen sind bei Jungen geringer durchblutet. Das könnte einiges erklären Das Problem kennen viele: Bin ich krank – oder einfach nur müde? Beste Freundinnen haben gleichzeitig ihre Tage – was ist dran an dem Mythos? Die Wissenschaft will, dass du es dir fleissig selbst besorgst – aus diesen 11 Gründen Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut «Wie, sie hat das nicht gemerkt?!» – Warum manche Frauen ihre Schwangerschaft verdrängen Hilft Spucke bei Mückenstichen? Das und mehr erfährst du in unserem Sommerquiz Was taugen Menstruations-Apps? In der Regel sind sie nützlich Also doch kein wirklicher Ersatz: Süssstoff kann die Lust auf Zucker nicht stillen Was passiert, wenn man jeden Tag 40 Teelöffel Zucker isst? Dieser Dok-Film verrät es Lust auf ein gesundes Zmorge? Probier's doch mal mit einem Kurkuma-Shake SIE KOMMEN WIEDER!!! Mit diesen 9 Tipps wirst du die Mücken los Nie mehr schnarchen: Hier kommen 9 Tipps und Tricks gegen die lästige Sägerei Jeder vierte Mensch leidet unter Eisenmangel – das kannst du dagegen tun Gesundheit, Angst, sexuelle Anziehung: Was der Körpergeruch verrät Du willst deinem Körper etwas Gutes tun? Diese 33 Lebensmittel helfen beim Entgiften Mehr Lust auf Sex, Energie und gute Laune: Das passiert, wenn Normalgewichtige eine Diät machen Superfood im Check: Wie gesund ist Weizengras wirklich? Menschen mit einem höheren BMI leben länger – dürfen wir jetzt masslos zuschlagen? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.