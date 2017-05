Grosseinsatz in Zuchwil SO: Polizei riegelt nach Auseinandersetzung Quartier ab

In Zuchwil läuft ein Grosseinsatz der Kantonspolizei Solothurn. In einem Haus am Veilchenweg kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Als er gegen 16 Uhr Polizisten in Vollmontur draussen sah, ging er rasch runter, um sich das anzusehen. «Die Polizisten schickten mich aber sofort wieder ins Haus zurück», berichtet Anwohner Jan Seematter. «Sie haben quasi das ganze Quartier abgesperrt.»

Die Polizei bestätigt den Einsatz am Veilchenweg. «Im Haus kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern», so Mediensprecher Andreas Mock. Weil zuerst noch die Rede davon war, dass Waffen im Spiel waren, rückte die Polizei mit einem Grossaufgebot aus. Entsprechende Sicherheitsmassnahmen wurden ergriffen.

Zuerst wurde ebenfalls vermutet, dass sich die Täterschaft noch im Haus befinde. «Das hat sich nicht bestätigt», so Mock. Die Täterschaft sei noch nicht gefasst. Ein Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Vor Ort sind neben schwerbewaffneten Polizisten auch zwei Ambulanzen. (ldu)

Update folgt...

