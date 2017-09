Bild: Pro Specie Rara

Sieben seltene Schafe im Kanton Solothurn gestohlen – sechs davon sind trächtig

Bei einem Hof im Guldenthal zwischen Ramiswil und Schelten sind am vergangenen Wochenende sieben Schafe der seltenen Rasse «Saaser Mutten» ab einer Weide gestohlen worden. Fünf der gestohlenen Schafe sind weiss, zwei gescheckt. Sechs Tiere sind zudem trächtig.

Bemerkt wurde der Diebstahl am Sonntagmorgen. Die Gatter der Weide waren verschlossen und der Zaun unbeschädigt. Die Täterschaft dürfte für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Eine Suche durch den geschädigten Landwirt blieb ohne Erfolg. Der Wert der Tiere beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.

Im September 2014 wurden im Oberwallis 103 «Saaser Mutten» von einer Alp gestohlen. Sechs der Tiere wurden drei Wochen später in Italien gefunden. Die mutmasslichen Diebe hüllten sich in Bezug auf den Verbleib der übrigen Tiere in Schweigen. Die Züchter hatten von Beginn weg befürchtet, dass die Tiere geschlachtet worden sein könnten, um schnelles Geld zu machen.

Die seltene Rasse der «Saaser Mutten», von denen es gemäss Schätzungen nur noch 400 bis 500 Tiere gibt, sind für ihre langen Ohren und Beine bekannt. (whr)

Beifang: Tierische Freundschaften 35s Beifang: Tierische Freundschaften Video: watson

Aktuelle Polizeibilder: Auto kollidiert mit drei Mofas

Das könnte dich auch interessieren: Das iPhone X ist da Botox für die Hoden: Der wahre Grund, warum die Menschheit untergehen wird Coop verkauft Schnittlauch aus Kenia 🇰🇪 – und das Netz dreht durch AHV-Reform: Knapper Ausgang wahrscheinlich Die Polizei in Florida warnt davor, in den Sturm zu schiessen – aus guten Gründen Fast so klug wie du: Das sind die Top 5 der schlausten Tiere Tornado fegt beinahe US-Wetterfrosch weg – SRF-Reporter geht im Hotel vor Irma in Deckung Disneys Sexbotschaften oder Killer-Aliens – das sind die irrsten Verschwörungstheorien Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo