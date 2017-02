Gerlafingen SO: Angeschossener Mann im Spital verstorben

az

Der bei einer Auseinandersetzung am Montag in Gerlafingen SO angeschossene Mann ist in der Nacht auf Dienstag im Spital verstorben. Der Mann war schwer verletzt worden. Das teilte die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mit.

Der mutmassliche Täter, ein 54-jähriger Schweizer, hatte sich nach der Schussabgabe umgehend der Polizei gestellt. Er befindet sich in Haft. Die Strafverfolgungsbehörden leiteten Ermittlungen zur Klärung von Hergang und Umständen ein. (sda)

