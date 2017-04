Polizei erwischt Töfffahrer in Deitingen SO mit 172 km/h

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Deitingen SO hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Lenker war mit 172 km/h gemessen worden – 92 km/h schneller als erlaubt.

Der 44-jährige Brasilianer wurde kurz nach der Messstelle gestoppt und musst seinen Führerausweis abgeben, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Der Töfflenker werde nun wegen Raserei angezeigt.

Die Solothurner Kantonspolizei hatte über das Wochenende während der «Töff Testtage» in Deitingen sporadisch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Diese wurden ausschliesslich auf zwei für die Testtage definierten und bewilligten Teststrecken im äusseren Wasseramt vorgenommen.

Diese Kontrollen seien mit den Organisatoren abgesprochen gewesen und den Besuchern auch vor Ort angekündigt worden, heisst es in der Mitteilung. Nicht alle Töff-Freaks scheinen dies jedoch mitbekommen zu haben.

Bereits am Samstag wurde ein Motorradfahrer mit 133 km/h geblitzt. Dem Lenker, einem 29-jährigen Italiener, wurde nach der Rückkehr auf das Ausstellungsgelände der Führerausweis entzogen.

Weitere drei Motorradfahrer wurden während der beiden Tage mit 108 km/h, 109 km/h und 112 km/h gemessen. Auch diese wurden angezeigt. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Betrunkener landet mit Auto im Teich

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo