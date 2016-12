Und jetzt etwas fürs Herz: Drei Schweizer Jungs beschenken fremde Leute – einfach so

Zwei Berner und ein Bündner – Stefan, Mirko und Daniel – haben eine Mission: Fremden Menschen in der Schweiz eine kleine Freude machen. Im ersten Teil ihrer neuen YouTube-Reihe schenken sie drei ahnungslosen Coiffeusen in Bern und Gümligen ein paar Stunden Entspannung und halten alles mit einer versteckten Kamera fest. «Meist werden in Clips mit versteckter Kamera Menschen ausschliesslich durch den Dreck gezogen. Mit unseren Videos möchten wir das Gegenteil erreichen: Leute positiv überraschen», so die Jungs.

«Das zahlen wir aus dem eigenen Sack.»

Und wofür das Ganze? Initiant Stefan versichert uns, dass es sich bei ihren Videos weder um ein Schulprojekt, noch um Werbung für eine Firma handelt. Sie wollen einfach etwas Gutes tun. «Das zahlen wir aus dem eigenen Sack», sagt der 27-Jährige. «Das Geld könnte man auch für Dümmeres ausgeben». Awww.

Weitere Überraschungen der drei Freunde gibt es auf deren YouTube-Kanal.

