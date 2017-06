Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich

Dass unser Tennis-Ass Roger Federer so manchen Rekord aufgestellt hat, ist hinlänglich bekannt. Es gibt jedoch auch andere Schweizer Bestleistungen – diese 13 Schweizer Weltrekorde beweisen es.

nico franzoni

Der höchste Klippensprung

Aus 58,8 Meter Höhe sprang der Schweizer Lazaro Schaller im August 2015 von einer Klippe im Tessin. Beim Aufprall ins acht Meter tiefe Becken des Riale Salto betrug seine Geschwindigkeit über 120 km/h. Der erfahrene Canyoning-Profi überstand den Weltrekordsprung ohne grössere Verletzungen. Nachahmung nicht empfohlen...

Der grösste Zander

Am 6. Juni 2015 erbeutete Jürg Scherrer einen 104 cm langen Zander im Lago Maggiore. Laut dem IGFA (International Game Fish Association) ist dies Weltrekord.

bild: petri-heil.ch

Der schnellste Boogie-Woogie

Der Schweizer Pianist und Sänger Nico Brina schaffte es 1996 als schnellster Boogie-Woogie-Spieler ins «Guinness Buch der Rekorde». Ob man dazu noch Tanzen kann?

Die imposanteste Weinflasche

Das Autohaus Vogels Offroads in Lyssach BE präsentierte an seiner Eröffnung im Oktober 2014 die weltweit grösste Flasche Wein. Sie ist 4,20 Meter hoch, hat einen Umfang von 3,77 Metern und wurde mit 3094 Litern Wein gefüllt. Der Tropfen wurde in drei 1000-Liter-Behältern aus Spanien geliefert. Die Flasche stammt aus Tschechien.

Die kleinste Whiskybar

Die kleinste Whiskybar der Welt befindet sich in Santa Maria im Val Müstair. Der Hausherr, Gunter Sommer, verkauft 266 Whiskysorten aus aller Welt in einem 8,53 m² grossen Raum. Weltrekord!

Ein Beitrag geteilt von Lord Gunter Sommer (@guntersommer) am 30. Dez 2016 um 13:39 Uhr

Der älteste Kurzstrecken-Läufer

2015 brach Charles Eugster als 95-Jähriger mit 55,48 Sekunden den Hallen-Weltrekord im 200-Meter-Lauf – natürlich in seiner Altersklasse. Zudem hält der im vergangenen Jahr verstorbene Sportler den Weltrekord über 400 Meter.

bild: Printscreen Youtube

Der schwerste Kürbis

Über eine Tonne, genauer gesagt 1054 kg, wog Beni Meiers Kürbis 2014 in Ludwigsburg anlässlich der Europameisterschaft im Kürbiswiegen. Der Riese bescherte ihm einen neuen Europa- und auch Weltrekord.

Carved your pumpkin yet? 🎃

1,054 kg (2,323 lb) is the heaviest on record, grown by Beni Meier (Switzerland) #halloween pic.twitter.com/ZxOAsC2711 — GuinnessWorldRecords (@GWR) 31. Oktober 2016

Das kleinste Foto

Im Oktober 2015 produzierte ein Team von der ETH Zürich das weltweit kleinste Inkjet-Druck-Farbfoto und erzielte damit einen Guinness-Weltrekord. Das Bild ist 0,0092 mm² gross. Dies entspricht ungefähr dem Querschnitt eines menschlichen Haares. Das Foto umfasst 256 Farben und zeigt ein Bild von Clownfischen in einer Anemone.

Scrona/ETH Zürich

Die grösste Maschine

Der Large Hadron Collider (LHC) ist der derzeit grösste Teilchenbeschleuniger der Welt. In der Röhre im CERN bei Genf bringen Physiker Teilchen mit zuvor unerreichten Energien zum Zusammenstoss. In den Trümmern dieser Kollisionen konnten sie unter anderem das lange gesuchte Higgs-Teilchen aufspüren.

Die meisten Alphörner

Anlässlich der Weltausstellung Expo 2015 in Mailand haben 420 Alphornbläserinnen und -bläser auf dem Domplatz ihre Hörner erklingen lassen – so viele wie nie zuvor im Ausland. Das Konzert sicherte der Schweiz einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde.

Der präziseste Basketballwurf

Zwar nicht von Schweizern aufgestellt, aber in der Schweiz ausgeführt: An der Staumauer des Stausees Lac de Mauvoisin, gelang dem Australier Derek Herron ein neuer Weltrekord. Nach nur drei Versuchen warf er einen Basketball aus knapp 180 Meter in den Korb. Der Weltrekord im weitesten Basketballwurf wurde am 26. September 2016 aufgestellt.

Video: watson

Das grösste von Menschen gezogene Schiff

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) liess 2013 auf dem Vierwaldstättersee ein 330 Tonnen schweres Schiff von 73 Schwimmern ziehen. Zu ihrem 75-jährigen Bestehen haben sie sich damit den Weltrekord gesichert.

Bild: KEYSTONE

Die meisten Geräusche

Joel Marian – besser bekannt als ZeDe – stellte im Februar einen neuen Beatbox-Weltrekord auf. Das Resultat: 848 Geräusche in einer Minute. Nachmachen erlaubt!

Auch nicht schlecht: Die längste Pizza der Welt misst 1,8 Kilometer!

