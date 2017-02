An dieser Stelle herzlichen Dank an die bierselige Fraktion der watson-Redaktion (i.e. fast alle) für die Vorschläge. Und: Dies ist kein Ranking, sondern eine lockere Empfehlung. In der Schweiz orientiert sich der Trinker ja ohnehin eher an lokalpatriotischen Kriterien und weniger an Geschmack und Genuss. In diesem Sinne: Prost!