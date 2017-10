Schweiz

«Sion 2026»: Bundesrat sagt Ja zu Olympischen Winterspielen und will 1 Milliarde ausgeben

Für den Bundesrat stellen Olympische Winterspiele eine grosse Chance für Sport,Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz dar. Er will deshalb das Projekt «Sion 2026» unterstützen. Er hat an seiner Sitzung am Mittwoch die Höchstbeteiligung des Bundes sowie die Eckwerte festgelegt. Die olympischen Winterspiele 2026 sollen mit bis zu rund einer Milliarde Franken unterstützt werden.

Anfang August hat Swiss Olympic beim Bund ein Gesuch für die Unterstützung der Kandidatur und die Durchführung Olympischer und Paralympischer Winterspiele 2026 in derSchweiz eingereicht. In der Zwischenzeit hat das Komitee, der Verein «Sion 2026», die Gesuchsunterlagen vertieft und das Bundesamt für Sport BASPO hat sie unter Einbezug der interdepartementalen Arbeitsgruppe geprüft, die der Bundesrat im Dezember 2016eingesetzt hatte.

Auf bestehender Infrastruktur aufbauen

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Stand der Abklärungen Kenntnis genommen und steht dem Projekt des Vereins «Sion 2026» positiv gegenüber. Er freut sich über diese Bestrebungen und stellt fest, dass Olympische Winterspiele eine grosse Chance für Sport,Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz sein können.

Ausschlaggebend für seinen Grundsatzentscheid ist unter anderem, dass das Projekt «Sion 2026» weitgehend auf bestehender Infrastruktur aufbaut und zum Ziel hat, die Spiele nach den heutigen Grundsätzen der Nachhaltigkeit durchzuführen. Dazu gehört beispielsweise, dass das Konzept dezentral angelegt ist. Die Wettkampfstätten liegen in verschiedenen Kantonen, die Transporte sind hauptsächlich mit dem öffentlichen Verkehr geplant.

Stimmvolk sagte Nein

Aus Sicht des Bundesrates können die Spiele für das Zusammenleben in der ganzen Schweiz und die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in den Berggebieten, einen bedeutenden Fortschritt bringen.

Beim letzten Anlauf war eine Schweizer Kandidatur 2013 am Veto des Bündner Stimmvolks gescheitert. Es ging um die Winterspiele 2022. Der Bundesrat hatte dem Parlament damals 30 Millionen Franken für die Kandidatur und eine Milliarde Franken für ungedeckte Kosten beantragt. (whr/sda)

