Raubüberfall in Rorschach: Drei Festnahmen – weiterer Täter auf der Flucht

Im St. Galler Rheintal läuft zurzeit eine Grossfahndung der St. Galler Kantonspolizei. Auslöser war ein Raubüberfall auf einen Betrieb in Rorschach am Donnerstagvormittag. Bereits drei mögliche Täter sind festgenommen worden. Kurz nach 11 Uhr hatte sich an der Neugasse in Rorschach ein Raubüberfall ereignet. Die Täter erbeuteten aus einem Betrieb Bargeld und flohen.

Nach Meldungen über die flüchtenden Täter sei eine Grossfahndung eingeleitet worden, teilte die St. Galler Polizei am Mittag mit. Zwei mutmassliche Täter konnten im Rheintal verhaftet werden. Unterdessen hat die Polizei einen dritten möglichen Täter festgenommen. Es handelt sich um einen 22-jährigen Österreicher sowie zwei Deutsche im Alter von 26 und 33 Jahren.

Aufgrund neuer Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass sich ein weiterer, mutmasslicher Täter auf der Flucht befindet. Gemäss Zeugenaussagen ist er in Widnau einem grauen/silbrigen Auto als Beifahrer zugestiegen. Das Auto entfernte sich anschliessend in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach weiteren Beteiligten läuft weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

