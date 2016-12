Raubüberfall in Rorschach: Vierter Täter samt Beute geschnappt

Einen Tag nach einem Raubüberfall in Rorschach hat die Polizei am Freitag in St.Gallen einen vierten Verdächtigen verhaftet. Auch das geraubte Bargeld wurde sichergestellt.

Drei mutmassliche Komplizen des 32-jährigen Dominikaners waren am Donnerstag im Rheintal festgenommen worden, nachdem sie per Auto vom Tatort geflüchtet waren.

Den vier Verhafteten wird vorgeworfen, an einem bewaffneten Überfall auf ein Geschäft an der Neugasse in Rorschach beteiligt gewesen zu sein. Ein vermummter, mit einem Messer bewaffneter Mann, hatte am Donnerstagvormittag in dem Geschäft mehrere tausend Franken Bargeld erbeutet.

Zeugen beobachteten, wie der Täter zusammen mit zwei Männern, die sich vor dem Geschäft befanden, flüchtete. Die drei flohen in einem Auto, in dem sich eine weitere Person befand. Die Polizei konnte den Wagen im Rheintal stoppen und verhaftete drei Männer, einen 22-jähriger Österreicher und zwei Deutsche im Alter von 26 und 33 Jahren.

Der vierte Verdächtige konnte flüchten. Er war von einem unbeteiligten Autofahrer mitgenommen worden. Nach kurzer Fahrt stieg der Mann wieder aus. Am Freitag um 13 Uhr konnte die Polizei den Verdächtigen dann in einer Wohnung in St.Gallen verhaften. (sda)

