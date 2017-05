Unfälle auf A2 und A13: Gotthard- und San-Bernardino-Routen sind blockiert

Die Gotthard-Strecke zwischen Quinto und Airolo ist bis midnestens 17 Uhr gesperrt. Auch die A13 ist betroffen.

Auf der Autobahn A2 hat sich am Mittwochmittag im Tessin ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein LKW-Fahrer ums Leben kam. Die A2 musste in der Folge zwischen Quinto und Airolo in Richtung Nord gesperrt werden – der Verkehr staute sich bis Biasca.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Zwischen Quinto und Airolo gesperrt, Unfall bis 17.05.2017 18:00 Uhr — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. Mai 2017

Beim Unfall soll ein Lastwagen mit Aargauer Kennzeichen auf einen anderen LKW mit Luxemburger Kennzeichen aufgefahren sein, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Letzterer habe sich im Stau befunden.

#A2 - Gotthard -> Chiasso - Zwischen Airolo und Raststätte Piotta stockender Verkehr, Unfall, Fahrstreifen blockiert — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 17. Mai 2017

Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Fahrers am Steuer des Aargauer LKW feststellen können – seine Identität habe noch nicht ermittelt werden können. Für die weiteren Bergungsarbeiten müsse die Autobahn«mindestens bis 18 Uhr» gesperrt bleiben, wie ein Polizeisprecher sagte. (whr/sda)

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Zwischen Biasca und Biaschina-Tunnel 2 km Stau, Unfall — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. Mai 2017

Mehr folgt in Kürze.

Vor dem Gotthard-Südportal hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Die A2 Richtung Norden ist gesperrt. https://t.co/sVOZ2Qe2pk — Der Bund (@derbund) 17. Mai 2017

