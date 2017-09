SRF baut einen neuen Campus – und erklärt die Baukosten zur Geheimsache

SRF, I hate you. Wieso machst du alles zum Klischee?

Was macht SRF eigentlich, wenn es eigene Sendungen macht? Das hier!

Oh! Was ist denn das! Schlagerfee Francine Jordi lauert ganz zufällig im Wald einer Frau auf, die hart vom Schicksal getroffen wurde, und besingt sie. Die Frau weint – aus Angst? Nein, aus Überwältigung natürlich! Willkommen in der SRF-Samstagabendshow «Ich schänke dir es Lied».

Eine andere Frau, die auf dem Land lebt und alles ausser dem Land ablehnt, insbesondere Schminke, kocht. Aber wieso zieht sie zum Servieren eine grässlich unbequeme Tracht an? Ah ja, weil Land. Die «Landfrauenküche» …