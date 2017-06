youtube

«Ich bin nicht tot»: Die schlimmsten Crashs von «Grand-Tour»-Star Hammond

Sein Rennbolide zerschellte am Samstag bei einer Trainingsfahrt im Toggenburg. Der Horror-Crash in Hemberg ist aber nicht der einzige spektakuläre Unfall der britischen TV-Legende.

Der Schutzengel ist ein treuer Beifahrer des britischen TV-Stars Richard «Hamster »Hammond, bekannt aus den Sendungen «Top Gear» und «The Grand Tour». Am Samstag rettete sich der 47-Jährige nach einem spektakulären Unfall beim Training zum Bergrennen im toggenburgerischen Hemberg aus dem völlig zerstörten, 2 Millionen teuren Rimac, bevor das Wrack in Flammen aufging. Wie durch ein Wunder kam Hammond ohne gröbere Verletzung davon.

Hier fliegt Hammond in Hemberg aus der Kurve Video: YouTube/Nature Pictures

Das sind seine weiteren (bekannten) Unfälle:

Töff-Crash in Mozambique

2017 scheint nicht das Jahr von Richard Hammond zu sein. Vor drei Monaten entging er nur mit viel Glück einer Katastrophe. Ende März verunglückte er bei Dreharbeiten in Mozambique schwer. Mit seinem Motorrad stürzte bei hoher Geschwindigkeit und überschlug sich mehrmals «Ich bin nicht tot. Aber ich knallte mit meinem Kopf auf den Boden. Es hat mich bös erwischt, ausser meinem rechten Daumen tut mir alles weh», schrieb Hammond auf seiner Fanseite. Der Ex-Top-Gear-Star längere Zeit bewusstlos.

Was sich in Mozambique abspielt hat, will Hammond in den nächsten Monaten in seiner TV-Serie zeigen. «Der Unfall war aber nicht so schlimm, dass ich ein Buch darüber schreiben könnte», sagte er mit Anspielung auf seinen bislang schwersten Crash vor elf Jahren...

Ein Beitrag geteilt von Emil Io (@emil_io_one_1) am 10. Jun 2017 um 6:13 Uhr

Mit dem Düsenauto zerschellt

Am 20. September 2006 beschleunigte Hammond auf einer Luftwaffenbasis in England mit seinem Düsenauto auf sagenhafte 464 Stundenkilometer, als sein Vorderreifen platze. Darauf überschlug sich der Dragster Vampire mehrmals.

Bei dem dramatischen Unfall erlitt Hammond schwere Kopfverletzungen. Er musste mehrere Wochen im Spital bleiben und kämpfte mit Gedächnisverlust und Depressionen. Im Jahr 2008 sagte Hammond, er habe die Arbeit viel zu früh wieder aufgenommen und kämpfe immer noch mit den Auswirkungen der Kopfverletzung.

Das Risiko fährt bei Hammond stets mit. Kürzlich sagte er, er wolle sein Leben künftig nicht mehr für waghalsige Stunts aufs Spiel setzen: «Ich habe eine wunderbare Frau und zwei tolle Kinder. Ich werde es nicht mehr riskieren, sie zu verlieren.» (amü)

Alles zu Top Gear Es ist offiziell: Jeremy Clarkson plant neue Show Was macht eigentlich Jeremy Clarkson? Er rettet vier Menschen auf offener See Chris Evans schmeisst wegen mieser Quote bei «Top Gear» hin Die 10 besten und schlechtesten Autos der letzten Jahre (nach Jeremy Clarkson)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo