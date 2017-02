Einbruch in Aargauer Tierheim geklärt: Besitzerin holte ihren Kampfhund zurück

389 Schafe gerissen – doch das Problem liegt nicht nur beim Wolf

Für Tierzüchter und Bauern ist er Feind Nummer Eins: Im vergangenen Jahr hat der Wolf 389 Nutztiere gerissen – so viel wie noch nie. Die Politik hat sich bereits dem Problemtier angenommen, eine Lockerung des Wolfsschutzes ist im Gange. Trotzdem stellt sich die Frage: Ist das verhältnismässig?

Der Wolf, der Wilderer. Während der naturbegeisterte Städter ihn zur Öko-Ikone stilisiert, träumt der Jäger von einem ausgestopften Exemplar in der Stube. So weit das Klischee. Sicher ist aber: Kaum ein Tier ist in der Schweiz so umstritten wie der Wolf, im Parlament jagt seit Jahren ein Geschäft das nächste.

Das zeigt ein Blick in die Curia-Vista-Datenbank: «Wolf. Fertig lustig!», «Soll der Wolf wieder ausgerottet werden?», «Den Wolf richtig schützen.», «Den Wolf als jagdbare Tierart …