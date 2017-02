Bild: KEYSTONE

«Simba, sitz!» Das sind die beliebtesten Hunde- und Katzennamen der Schweiz

Wieviele Hunde und Katzen gibt es in der Schweiz? Was ist die beliebteste Rasse? Was ist der beliebteste Name? Das alles und noch viel mehr erzählt uns die aktuellste Schweizer Haustier-Statistik.

In der Schweiz gibt es eine halbe Million Hunde!

Bild: KEYSTONE

551'953 Hunde leben in der Schweiz – Tendenz steigend. Letztes Jahr sind 10'000 Hunde dazugekommen. Das würde bedeuten, dass jeder sechste Haushalt in der Schweiz einen Hund hat. (Quelle: 3,6 Millionen Haushalte admin.ch)

Die beliebtesten Hundenamen sind:

Bild: vitamin-ha

1. Luna – 6'729

2. Rocky – 2'356

3. Kira – 3'023

4. Lucky – 2'871

5. Bella – 1'996

6. Snoopy – 1'924

7. Max – 1'852

8. Gina – 1'835

9. Lola – 1'728

10. Simba – 1'605

Die meisten Hunde gibt's in ...

Die beliebteste Hunderasse ist ...

In der Schweiz gibt es auch eine halbe Million Katzen!

Bild: Giphy

445'954 Katzen leben in der Schweiz. 80'000 mehr als letztes Jahr!

Die beliebtesten Katzennamen sind ...

1. Luna – 5'406

2. Simba – 4'292

3. Leo – 3'033

4. Nala – 2'494

5. Filou – 2'054

6. Mia – 2'046

7. Felix – 2'023

8. Max –1'860

9. Tigi – 1'858

10. Mimi – 1'828

Die beliebteste Katzenrasse ist ...

Die Zahlen stammen von Identitas. Die Identitas AG wurde 1999 zum Aufbau und Betrieb der schweizerischen Tierverkehrsdatenbank gegründet.

