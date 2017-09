Bild: user-input

«Die Kotztüten waren parat» – Flugzeug muss in Zürich drei Mal durchstarten

Wegen schlechten Wetterbedingungen und starken Winden musste ein Flugzeug am Flughafen in Zürich drei Mal eine Landung abbrechen. Ein watson-User war an Bord der Maschine, die aus Singapur kam.

«Zwei Mal wollte der Pilot die eine Landebahn anfliegen, ein Mal eine andere. Es hat aber nicht geklappt», sagt der watson-User, der anonym bleiben möchte. Der Flieger wurde mittlerweile nach Frankfurt umgeleitet. «Das Flugzeug wurde in Frankfurt nochmals kontrolliert und betankt, wir fliegen demnächst nach Zürich», so der Fluggast.

In Frankfurt sei man von einer Feuerwehreskorte empfangen worden. Am Flughafen Zürich ist eine Rückkehr des Fluges noch nicht bestätigt. «Seither hatten wir aber keine Durchstarts mehr», sagt Mediensprecherin Raffaela Stelzer.

Wann genau die Maschine also in Zürich landet, ist noch ungewiss. Den Passagieren bleibt ein Schreckerlebnis. «Drei Mal durch zu starten war schon unangenehm. Viele hatten ihre Kotztüten parat», sagt der User. «Ansonsten ist aber niemand ausgeflippt.»

Das Wetter soll bis spät am Nachmittag in Zürich noch windig bleiben. «Wir haben aber den Landeplan umgestellt», so Stelzer. Ob es noch zu weiteren Durchstarts kommen wird, will man beim Flughafen Zürich nicht mutmassen. (leo)

UserInput Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Schicke uns deinen Input So einfach geht es:

Text, Videos und Links ins Feld kopieren. Bitte erfasse einen Text, ein Bild oder ein Youtube-Video. Bitte hinterlasse uns deine Nummer, damit unsere Redaktoren bei offenen Fragen mit dir Kontakt aufnehmen können. Die Nummer wird nicht weitergegeben.



Möchte anonym bleiben

Danke für den Input.

Herzlichen Dank! Dein Input ist bei uns am Newsdesk angekommen. Deine Watsons

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo