Diese Polizeibilder aus der Schweiz schafften es zu Weltruhm

Arnold Odermatt war Polizist. Und er war leidenschaftlicher Fotograf. Dass seine Bilder dereinst um die Welt gehen würden, ahnte wohl niemand – sicher nicht Odermatt selbst.

Als Arnold Odermatt 1948 in den Polizeidienst in Nidwalden eintrat und seine Vorgesetzten darum bat, Fotos von Unfällen zu schiessen, ahnte vermutlich niemand, dass seine Bilder Jahrzehnte später einmal an einer Biennale gezeigt würden. Und seine Fotos internationalen Ruhm erlangen. Aber Odermatt machte eben nicht bloss Unfall-Fotos, sondern er machte aus Unfällen Kunstwerke. «Neuzeitliche romantische Landschaften mit Unfall», nannte sie einst der berühmte Kurator Harald Szeemann.

