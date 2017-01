Das erste Mal ohne Lena seit gefühlt 1000 Jahren: Die Top 10 Babynamen 2016

Die offizielle Liste der beliebtesten Vornamen des Jahres veröffentlicht der Bund jeweils erst im August. Dank watson-User Thomas Arni wissen wir aber bereits, welche Namen im letzten Jahr am beliebtesten waren.

Einen lieben Dank an watson-User Thomas Arni, der zusammen mit seiner Frau die Namen von 17'000 Neugeborenen aus 25 Spitälern in der Schweiz gesammelt hat, die 2016 auf die Welt gekommen sind. Seine Liste birgt vor allem eine grosse Überraschung: Der Name Lena ist von den vorderen Plätzen verschwunden.

Die beliebtesten Baby-Namen 2016

Die gesamte Liste findest du hier.

(rhy)

