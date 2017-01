Grossbrand einer Sägerei bei Küssnacht SZ auch am Tag danach noch nicht gelöscht

Bild: Kapo SZ

Ein Grossbrand hat am Montag im Bezirk Küssnacht SZ Teile eines grossen Holzverarbeitungsbetriebes zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten wurden die ganze Nacht über fortgesetzt. Der Brand ist auch am Dienstagmorgen noch nicht gelöscht, die Löscharbeiten werden mit einem Grossaufgebot der Feuerwehr und mit dem Einsatz eines Löschhelikopters fortgesetzt. Die Strasse zwischen Küssnacht und Udligenswil bleibt aufgrund des Feuerwehreinsatzes auf unbestimmte Zeit gesperrt, teilt die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mit.

Bild: userinput

Der Brand in Haltikon war um 14.30 Uhr ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Halle bereits in Vollbrand, eine zweite brannte ebenfalls. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäude verhindern.

Bild: Userinput

Für die Umwelt bestand nach Angaben der Polizei keine Gefahr. Meldungen über vermisste oder verletzte Personen gab es keine. Die Mitarbeitenden des Betriebes hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei mit.

Die Löscharbeiten waren am Abend noch nicht beendet. Um die Wasserversorgung sicherstellen zu können, wurden gegen Abend zusätzliche Einsatzkräfte aufgeboten. Damit standen rund 300 Personen im Einsatz.

Im Einsatz stehen die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht, die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, die Feuerwehren der Gemeinden Arth, Steinen, Steinerberg, Udligenswil und Meggen sowie die Feuerwehren der Städte Zug und Luzern, ebenso die Betriebsfeuerwehr VBS.

Auch in der Nacht werden die Löschflüge mit einem Helikopter weitergeführt. Der Rettungsdienst bleibt mit mehreren Teams vor Ort. Ein Fachmann des Amts für Umweltschutz ist derzeit ebenfalls vor Ort. Für die Umwelt besteht keine Gefahr.

Bei der betroffenen Sägerei handelt es sich um die Schilliger Holz AG, die seit 1861 existiert. Schon 1962 erlitt die Sägerei einen Totalbrand. Der Betrieb beschäftigt an drei Standorten in Haltikon, Root LU und im französischen Volgelsheim 320 Festangestellte. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Auf Stein geprallt und umgekippt

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.