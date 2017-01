Diese Bernerin wünscht sich auf den Geburtstag Briefe – dank FB-Post erhält sie Hunderte

Denise Grob aus Burgdorf (BE) wird am Samstag 34 Jahre alt. Sie wurde mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom, geboren. Deshalb fällt es ihr schwerer, Kontakte zu knüpfen. Doch dieser Geburtstag soll etwas ganz Spezielles für Denise werden. Denn Denise hat ihre Mutter gefragt, ob sie ihr zum Geburtstag eine Karte schicke. Sie freue sich immer sehr über Briefe, doch bekomme sie nicht so viele. Sie hat sogar einen eigenen Briefkasten.

Daraufhin entschloss sich Ursula Grob ihrer Tochter diesen Wunsch zu erfüllen, schrieb am Sonntag einen Facebook-Post und bat darin ihre Freunde, Denise eine Karte zu schicken. Das Posting ging viral. Es wurde bis Mittwoch-Mittag über 3500 mal geteilt und mehr als 1500 mal kommentiert. Viele versprechen, Denise einen Brief zu schicken.

«Wir müssen die vielen Briefe wohl mit einem Karton abholen, weil sie keinen Platz im Briefkasten haben.»

«Ich habe mit sechs oder sieben Briefen gerechnet, doch jetzt sind schon über hundert bei uns eingetroffen!», sagt Ursula Grob zu watson. «Die Post hat uns vor einem riesigen Ansturm bis Samstag gewarnt und es kommt sogar jemand von der Post vorbei, um Denise alles Gute zu wünschen. Wir müssen die vielen Briefe wohl mit einem Karton abholen, weil sie keinen Platz im Briefkasten haben.» Und das Beste: Denise ahnt noch nichts.

Ursula ist überwältigt von der Resonanz ihres Postings: «Ich war gestern bis um 23 Uhr auf Facebook, um alle Nachrichten und Kommentare zu lesen und wenn möglich zu beantworten», so Ursula Grob weiter. Es tue ihr leid, dass sie nicht auf alle Anfragen direkt reagieren könne. «Wir würden gerne jedem persönlich antworten, doch das wird wohl nicht möglich sein. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich bei allen, die auf meinen Facebook-Post reagiert haben!»

(leo)

31 weitere Szenen, die uns den Glauben an die Menschheit zurückgeben

Das könnte dich auch interessieren: Gelähmte Stabhochspringerin Kira Grünberg: «Im Traum kann ich gehen» Erleichterte Einbürgerung: Wer weniger als 8 Punkte schafft, darf nicht abstimmen gehen 😱Aaaaah, ein Dinosaurier im Krokodilkostüm Januarloch: 8 Geld-Tipps, damit du darin nicht stecken bleibst

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.