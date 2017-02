Darum wurden diverse Coca-Cola Plakate in Zürich überklebt

Geniales Start-up in Birmensdorf ZH erinnert an das Apple, das wir alle liebten

Die Sunflower Labs wollen mit innovativer Sicherheitstechnik die Welt erobern. Der Firmensitz liegt im Silicon Valley, entwickelt wird in der Zürcher Agglo.

Ob in einer Garage in Cupertino oder einem Einfamilienhaus in Birmensdorf: Weltbewegende Unternehmungen fangen klein an. Es braucht nur zwei «Verrückte», die den Mut haben, eine gute Idee in die Tat umzusetzen.

Alex und Chris sind viel zu bescheiden, um ihre eigene Unternehmung mit den Anfängen Apples zu vergleichen. Doch es gibt interessante Parallelen, auch abgesehen vom ungewöhnlichen Ort, an dem sie mit einem schlagkräftigen Team …