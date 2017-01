Lastwagen kippt auf der A3 bei Augst BL – Fahrer leicht verletzt

200 Jugendliche gehen auf Basler Polizisten los – offenbar nicht grundlos

Die Basler Polizei spricht von einem Angriff von 200 Jugendlichen auf unbescholtene Polizisten. Augenzeugen beobachteten etwas ganz anderes: Diese sollen den Angriff provoziert haben.

Der Fall scheint klar. Da war ein wütender Mob am Werk. Jugendliche hätten am späten Samstag beim Tinguely-Brunnen fünf Uniformierte beschimpft und mit Flaschen attackiert, berichtete die Polizei nach der Krawallnacht: «Polizisten während Einsatz heftig bedroht», stand in der Mitteilung. Und: Die Polizei habe «Reizstoff» eingesetzt, um sich vor «über 200 vorwiegend jungen Zaungästen» zu schützen. Diese hätten gedroht, geschimpft, geworfen.

Ein gefundenes Fressen für die Junge SVP. Die Partei …