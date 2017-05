Du willst wissen, wie viel Regen in den letzten Tagen gefallen ist? Hier die einfache und erstaunliche Antwort

Das wirklich sehr nette und zuvorkommende Personal von Meteo Schweiz hat sich für uns die Mühe gemacht, auszurechnen, welche Wassermassen in den letzten sechs Tagen auf die Schweiz niedergingen.

In anderen Worten: In den letzten sechs Tagen ging ein Zwölftel der durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge über der Schweiz nieder. Aber diese Information verwässert die eigentliche Botschaft nur wieder:

So viel regnete es in der Schweiz in den letzten sechs Tagen. Und jetzt los. …