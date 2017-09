Bild: Wikimedia

Gletscherabbruch droht – Teile von Saas-Grund werden evakuiert

Weil am Triftgletscher ein grösserer Gletscherabbruch droht, haben die Behörden die Evakuierung eines darunterliegenden Wohngebiets in Saas-Grund VS eingeleitet. An der Gletscherzunge waren seit Wochenbeginn vermehrt Bewegungen festgestellt worden.

Neben der Evakuierung von Wohnbauten sperrten die Gemeindebehörden das Gebiet Triftgletscher und darunterliegende Gebiete. Das geschah in Absprache mit Fachleuten, wie der Regionale Führungsstab am Samstagnachmittag mitteilte. Der Gletscher steht seit 2014 unter Beobachtung – bereits im Oktober 2014 war eine Sperrung ausgesprochen worden.

Wegen der jüngsten Bewegungen an der Gletscherzunge wurde am Donnerstagabend eine Radarüberwachung eingerichtet. Dabei stellte sich heraus, dass der Gletscher aktuell mit einer Fliessgeschwindigkeit von bis zu 130 Zentimetern pro Tag unterwegs ist.

Fachleute rechnen jederzeit mit einem grösseren Abbruch der Gletscherzunge. Darum nahm der Regionale Führungsstab am Samstagmorgen die Arbeit auf. Feuerwehr und Zivilschutz sind aufgeboten, und die Kantonspolizei unterstützt den Einsatz. (sda)

