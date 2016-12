Bild: KEYSTONE

Toter Mann ist mutmasslicher Täter von Gewalttat in Bramois VS

Der mutmassliche Täter der Gewalttat in Bramois VS ist identifiziert. Ein 32-jähriger Mann, der an psychotischen Störungen mit Wahnvorstellungen litt, hat die drei Personen in der Nähe der Einsiedelei Longeborne teils schwer verletzt. Danach beging er Suizid, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Das am schwersten verletzte Opfer, ein etwa 30-jähriger Mann, befand sich am Dienstag noch im Spital. In Lebensgefahr sei der Verletzte aber nicht, teilte die Polizei mit.

Das Spital bereits verlassen konnten die beiden anderen Verletzten. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, beide um die 70 Jahre alt. Ein nach dem Angriff leblos im Bachbett gefundener Mann konnte noch nicht formell identifiziert werden. Seine Angehörigen seien zurzeit nicht in der Schweiz, hiess es bei der Polizei.

