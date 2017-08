Tödlich am Matterhorn verunglückter Bergsteiger war ein Japaner

Der ausländische Bergsteiger, der am Sonntag am Matterhorn tödlich verunglückte, ist identifiziert. Beim Mann handelte es sich um einen 31-jährigen Japaner, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Japaner startete am Sonntag alleine von der Hörnlihütte aus auf den 4478 Meter hohen Gipfel des Matterhorns. Aus ungeklärten Gründen stürzte er vermutlich beim Abstieg in der Matterhorn Ostwand ab.

Drittpersonen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte, welche den Mann in der Ostwand bergen konnten. Der Notarzt der Air Zermatt konnte beim Alpinisten nur noch den Tod feststellen. (sda)

