10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst!

Bundesrat Ferdinand «Hamster» Hugentobler heisst eigentlich Silvio Lang, ist 29 Jahre alt und von Beruf Schauspieler. Lang isst am liebsten «etwas Währschaftes», zum Beispiel Zürigschnätzlets mit Rösti. Davon hat er übrigens ein Geheimrezept.

Wer und was ist «Hamster»? «Hamster» ist eine vierteilige Webserie. Neue Folgen erscheinen ab dem 7. Juni 2017 jeden Mittwoch auf watson.ch. Die Serie wurde von Swisscom produziert. Regie führt David Constantin und den ersten freshen Bundesrat der Schweizer Geschichte spielt Silvio Lang.

Langs Mutter stammt aus Uganda, sein Vater ist Schweizer.

Im zarten Alter von 15 Jahren begann Silvio Lang eine Lehre als Koch im Carlton an der Bahnhofstrasse. Obwohl er mittlerweile das professionelle Kochen aufgegeben hat, steht er immer noch gerne am Herd. Das ist deshalb von Belang, weil ...

... Silvio im Moment single ist – aber trotzdem nicht auf Tinder, liebe Mädels! Der nächste Bachelor-Kandidat wird er trotzdem nicht: «Ich bin kein Vujo», sagt er selber. Kontaktschwierigkeiten kennt er aber keine: «Wenn mich jemand auf der Strasse erkennt und/oder ein Selfie machen will, ist das okay.»

Mit 17 Jahren verliess Silvio die Schweiz, um in Griechenland als Animateur zu arbeiten. Dort kam er zum ersten Mal in Kontakt mit der Schauspielerei. Als er in einem Amphitheater vor 1000 Leuten auftrat, entfachte seine Leidenschaft definitiv.

Silvio Lang kehrte erst im Jahre 2012 wieder in die Schweiz zurück. Trotzdem bezeichnet er sich selbst als klassischen «Seebuäb» – am Zürichsee empfindet er echtes Heimatgefühl.

Sein Filmdebüt feierte Lang mit der Webserie «Rocco», in der er den Assistenten des Fotografen Sven Heierli spielt. Am Set begeisterte er das Produktionsteam derart, dass dieses unbedingt mit ihm weiter arbeiten wollte.

Für die Rolle des Bundesrates Hugentobler musste sich der Schauspieler einen stattlichen Bart wachsen lassen – was durchaus Reaktionen auslöste. Auch negative: «Ich habe deutlich gespürt, wie mich einige Leute im Tram misstrauisch beäugten.» Silvios Botschaft an diese Leute: «Chills mal!»

Die Schauspielerei ist im Moment für Silvio Lang noch ein Nebenverdienst. Daneben malt und musiziert er gerne.

Als freshsten realen Politiker bezeichnet Silvio Lang Barack Obama: «Schau nur, wie der geht – sein Gang. Und wie er Leute in Empfang nimmt. Das hat Stil, das war bisher einmalig in der Politik.» Fun Fact: Silvio Lang spielt Golf – genau wie Barack Obama.

