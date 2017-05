Bild: KEYSTONE

Dr Summer chunnt! Aber freut euch nicht zu früh ...

Endlich Sommer: Bis am Mittwoch steigen die Temperaturen auf der Alpennordseite bis auf 27 Grad an. Den ersten Sommertag des Jahres verdanken wir einer warmen Luftmasse, die von Spanien her über die Schweiz zieht.

Es bleibt aber vorerst ein Instant-Sommer, denn in der zweiten Wochenhälfte wird es schon wieder kälter: «Am Freitag zieht eine Kaltfront über die Schweiz, danach liegen kaum mehr als 15 Grad drin», sagt Roger Perret von Meteo News.

Geschlottert haben wir heuer genug. Wann können wir endlich die Badehosen für mehr als einen Tag auspacken? Der Wetterfrosch hat keine guten Nachrichten: «Wir sehen momentan keinen Trend, dass der Sommer nächste Woche zurückkehrt», sagt Perret weiter. (amü)

Wer nicht länger auf den richtigen Sommer warten will ...

Viel Sonne und Strand: Ein paar Bilder, um in Gedanken ein bisschen Ferien zu machen

