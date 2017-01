Wenn Bise und Wasser zusammenspannen, entstehen am Genfersee eisige Kunstwerke

Die stürmische Bise am Genfersee erreichte am Dienstag bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Das peitschte das eiskalte Wasser an das Ufer, wo es zu bizarren Kunstwerken gefror. Freue dich an den Bildern aus Versoix GE.

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: EPA/KEYSTONE

Bild: EPA/KEYSTONE

Und, wir erinnern uns an den Februar 2012 ... Bild: KEYSTONE

Ja, und auch im Januar 2005 ... Bild: KEYSTONE

39 Bilder vom kältesten aller Volksfeste auf dem Zürichsee

Das könnte dich auch interessieren: Gelähmte Stabhochspringerin Kira Grünberg: «Im Traum kann ich gehen» Januarloch: 8 Geld-Tipps, damit du darin nicht stecken bleibst 😱Aaaaah, ein Dinosaurier im Krokodilkostüm Erleichterte Einbürgerung: Wer weniger als 8 Punkte schafft, darf nicht abstimmen gehen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️