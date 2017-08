Bild: TI-PRESS

So cool – eine (kleine) Hitzewelle rollt auf uns zu

Badehose und Grill sind angesagt. Wir können uns auf eine kleine Hitzewelle freuen. Von Freitag bis Sonntag steigen die Temperaturen auf der Alpennordseite auf bis zu über 30 Grad.

Am Donnerstag zunächst meist sonnig. Im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken und in der Folge zunächst in den Bergen, gegen Abend auch im Flachland aus Westen einige Schauer und Gewitter. Vereinzelt kräftige Gewitter möglich. Temperatur am frühen Morgen um 15 Grad, am Nachmittag um 28 Grad. Nullgradgrenze in 4000 Metern Höhe.

Am Freitag meist sonnig. Über den Bergen im Tagesverlauf einige Quellwolken und gegen Abend einzelne Schauer oder Gewitter wahrscheinlich. Um 30 Grad.

Am Samstag ziemlich sonnig. Im Tagesverlauf besonders über den Bergen einige grössere Quellwolken und einzelne Schauer oder Gewitter wahrscheinlich. Um 31 Grad.

Am Sonntag ziemlich sonnig. Im Tagesverlauf grössere Quellwolken und zunächst vor allem in den Bergen einzelne, am Abend und in der Nacht wahrscheinlich auch im Flachland etwas verbreiteter Schauer und Gewitter. Um 31 Grad. (whr/MeteoSchweiz)

