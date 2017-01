Denkst du, es ist saukalt? Du hast recht, so kalt war der Januar seit 30 Jahren nicht mehr

Wenn Bise und Wasser zusammenspannen, entstehen am Genfersee eisige Kunstwerke

Die stürmische Bise am Genfersee erreichte am Dienstag bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Das peitschte das eiskalte Wasser an das Ufer, wo es zu bizarren Kunstwerken gefror. Freue dich an den Bildern aus Versoix GE.