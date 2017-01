Juhui, der Frühling kommt ab morgen bei uns zu Besuch und im Tessin kommt die Sintflut

Nach dem eiskalten Januar kommen wahrlich Frühlingsgefühle auf. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen im Norden erstmals im 2017 zweistellige Werte. Am Donnerstag steigt die Quecksilbersäule in den Alpentälern dank Föhn sogar auf bis zu 16 Grad an, wie «MeteoNews» am Dienstag prognostiziert.

Nach einem verregneten Dienstag bessert sich das Wetter am Mittwoch von Westen her rasch. Dank milder Luftmassen und viel Sonnenschein erreichen die Temperaturen 10 bis 11 Grad.

Noch etwas milder wird es am Donnerstag und am Freitag in den Föhntälern. Dank kräftigem Südföhn klettert die Quecksilbersäule dort auf 15 bis 17 Grad.

Tessin braucht den Regen

Ebenfalls recht mild ist es im Süden, allerdings fallen am Donnerstag und Freitag wegen Südstau grosse Niederschlagsmengen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern, je nach Niederschlagsintensität. Der Regen kann im Tessin dringend gebraucht werden: Einerseits sinkt dadurch die seit langem prekäre Waldbrandgefahr und andererseits wird die Luft vom Feinstaub gesäubert. (whr)

