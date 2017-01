Es schneit und schneit – und bald wird es bitterkalt

Lange musste die Schweiz auf den ersten Schnee warten, nun ist er endlich da.

Ein von Luiz Certain🌊 (@lfcertain) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 14:35 Uhr

Bereits am Montagabend wurde das Land vielerorts von einer weissen Schicht eingedeckt, nun legt Frau Holle nochmals einen obendrauf.

Ein von Pascal Schrei (@scream_xy) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 13:17 Uhr

Seit Mittwochabend schneit es vor allem in den Alpen kräftig, doch auch im Flachland gibt es Flocken.

Ein von palmaa😴😴 (@p_a_l_m_a_30) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 19:14 Uhr

In den zentralen und östlichen Alpen werden bis Freitagmorgen 20 bis 60 Centimeter Neuschnee erwartet.

Ein von Martina GC (@travel_addicted86) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 16:06 Uhr

Grund für die weisse Pracht ist das Tief «Axel», das aus dem Norden kaltfeuchte Luft bringt.

Ein von Francesca Morelli (@francesca_mo92) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 16:30 Uhr

«Axel» sorgt aber nicht nur für Schnee, sondern auch für eisige Kälte. Im Verlaufe des Donnerstags erreicht sibirische Kaltluft die Schweiz, welche das Quecksilber tief unter den Gefrierpunkt drückt.

bild: srf/meteo

In der Nacht auf Samstag müsse im Flachland mit Tiefstwerten von bis zu -15 Grad gerechnet werden, schreibt Meteo News. So kalt war es in den Niederungen seit 2012 nicht mehr. (cma)

