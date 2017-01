Bild: KEYSTONE

-29,9 Grad in La Brévine – es ist arschkalt, imfall ⛄️

Arktische Kaltluft herrscht aktuell in der Schweiz. Spitzenreiter am heutigen Morgen ist Welschenrohr SO und der stets kälteste Ort der Schweiz: La Brévine.

Eisig kalt sind die Temperaturen am heutigen Freitagmorgen, wie MeteoNews mitteilt. Am härtesten trifft es die Bewohner von Welschenrohr SO mit -18,4 Grad, vor Courtelary BE mit -16,8 Grad. Negativer Spitzenreiter ist, wie könnte es anders sein, La Brévine mit stattlichen -29,9 Grad.

Wir so: gif: giphy

Die Spitzenreiter (oder Tiefflieger) der höheren Regionen:

bild: watson | quelle: meteonews

Die Spitzenreiter (oder Tiefflieger) im Flachland:

bild: watson | quelle: meteonews

Leider haben wir keine guten Nachrichten für den Samstagmorgen. Weil's laut MeteoNews eine klare Nacht gibt, soll es vielerorts noch etwas kälter werden.

Darum besser warm einpacken: gif: giphy

Damit wäre dann aber der Tiefpunkt der Kälte erreicht: Ab Sonntag sind die Temperaturen weniger tief.

gif: giphy

Umfrage Frierst du? WOLLT IHR MICH EIGENTLICH VERA****EN?!!?! Wo bin ich hier gelandet? Ich spür nichts mehr.

Wir auch nicht.

Ha! Mein Auto steht in der Garage und fährt wieder in eine Garage. Hihi.

Pass auf, es ist eisig, gäll!

Ich stell jetzt mal erst meine Bierchen raus. Grösster Kühlschrank der Welt, ftw!

Aber Bier gibt's erst um vier!

Haha. Genau. Um «vier».

Die schönsten Eisfelder, welche Mutter Natur zu bieten hat:

