Temperaturen nicht mehr weit von Rekord aus dem Jahr 2009 entfernt

Bild: APA

Nach einem für den Monat Mai unüblich heissen Wochenende sind am Montag die Höchsttemperaturen teilweise noch leicht übertroffen worden. Örtlich kletterte das Thermometer über 31 Grad.

Am heissesten wurde es laut Meteo News mit 31,6 Grad in Sitten VS, gefolgt von 31,5 Grad in Beznau AG und 31,4 Grad in Leibstadt AG. Damit hätten sich die Werte teilweise den absoluten Mai-Rekorden aus dem Jahr 2009 weiter genähert, schreibt der Wetterdienst.

Zum Beispiel in Basel wurde es am Montag 31,3 Grad heiss und damit nur ein Grad weniger warm als am 25. Mai 2009. Damals waren in Basel 32,3 Grad gemessen worden.

Am Dienstag werde es noch einmal sehr warm, aber nicht mehr heiss, schreibt Meteo News. Für die etwas weniger hohen Temperaturen seien auch Gewitter verantwortlich, die für den Abend erwartet würden. (sda)

