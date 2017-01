Schnee und technische Panne legten Bahnverkehr am Oberalppass lahm

Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren liegt Schnee in der Sahara

Weisse Flocken, roter Sand – in der algerischen Sahara ist der Winter eingebrochen. Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren hat es in dieser Region der Wüste geschneit.

In der Schweiz ist an weisse Weihnachten nur in den Bergen zu denken. Doch dort, wo es tagsüber zurzeit noch sommerlich warm ist, hat es geschneit: in der Sahara. In der Nähe von Aïn Séfra, im Nordwesten Algeriens, fielen am Montag die ersten Flocken auf die roten Dünen.

Hier im Saharaatlas, einer Gebirgskette, die die Nordgrenze der Sahara bildet, soll es seit 37 Jahren nicht mehr geschneit haben. Und laut der Erinnerung der Einheimischen nach nur ein einziges Mal: Am 18. Februar 1979 tobte sich …