Bild: KEYSTONE

Hat jemand Winter gesagt? Thermometer klettert auf 20 Grad und es windet wie blöd

Bild: KEYSTONE

Die Temperaturen haben am Donnerstag frühlingshafte Werte erreicht. Erstmals in diesem Jahr wurde die 20-Grad-Marke erreicht.

Ein kleiner Föhn-Effekt über dem Jura hat dafür gesorgt, dass die Wetterstation in Laufen BL gegen Mittag 20 Grad meldete, wie SRF Meteo mitteilte. Kurz nach dem Mittag habe dann auch die Wetterstation in Thun 20 Grad gemeldet.

Gemäss SRF Meteo war es an einzelnen Stationen letztmals am 21. November 2016, an vielen Flachlandstationen zuletzt im September 2016 über 20 Grad warm.

Ein Thema ist auch der Wind. Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag werden Sturmböen durch das Land fegen. Also auf dem Balkon alles anbinden, was nicht niet- und nagelfest ist.

Bild: AP/PA

Das Wetter morgen so: Bild: meteonews.ch

In der Nacht auf Freitag und am Freitag dürfte eine Kaltfront für ein Absacken der Temperaturen auf noch vier bis acht Grad sorgen. (whr/sda)

Bald ist er da! So schön ist der Frühling in der Schweiz

Historische Bilder aus der Schweiz Ab in die Badi! Das sagten sich auch schon unsere Grosseltern – und so sah das damals aus Was Menschen früher am Sonntag so trieben ... 47 Bilder zeigen, was die Models Backstage so trieben, als es noch keine Smartphones gab Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten Wow! So sah Luzern aus, bevor die Japaner die Stadt ins Internet gestellt haben Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging In Farbe: Vor exakt 70 Jahren wurde Winston Churchill in Zürich wie ein Superstar empfangen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo