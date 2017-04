Bild: KEYSTONE

Das sind die schönsten Banknoten der Welt – Königin ist eine Schweizerin

Die rund 2000 Mitglieder der privaten «International Bank Note Society» haben das grüne 50-Franken-Nötli zur besten und schönsten neuen Banknote des Jahres 2016 gewählt. Der Sieg für die Note mit Löwenzahn und Paraglider fiel knapp aus.

In diesem Jahr sei der Entscheid sehr eng ausgefallen, heisst es auf der Internetseite der «International Bank Note Society». Das grüne 50-Franken-Nötli hat sich nur knapp gegen den blauen maledivischen 1000-Rufiyan-Schein, die grüne argentinische 500-Peso-Note und die schottische blau-grün-orange 5-Pfund-Banknote durchgesetzt.

Bild: EPA/EFE/ARGENTINA CENTRAL BANK

Die private Vereinigung von rund 2000 Banknoten-Enthusiasten kürt seit 2004 jeweils den «Bankschein des Jahres». Ins Rennen können die Mitglieder jeweils neu designte Scheine schicken, die im entsprechenden Jahr in Umlauf gesetzt wurden.

«Ich finde jede Banknote schön, wenn sie in meinem Portemonnaie ist.»

Als Kriterien gelten etwa «künstlerische Leistung» und «einfallsreiche Designs». Aber auch der Einbezug von modernen Sicherheits-Features wird in die Rechnung miteinbezogen.

Im vergangenen Jahr kamen gemäss der 1961 gegründeten «International Bank Note Society» insgesamt 120 neue Banknoten in Umlauf. 19 davon - darunter die Schweizer Banknote - haben Mitglieder der Gesellschaft für ihren jährlichen Award nominiert und der internen Wahl gestellt.

Das siegreiche 50-Franken-Nötli wurde am 12. April 2016 von der Schweizerischen Nationalbank in Umlauf gesetzt. Als nächste Note der neunten Serie werden am 17. Mai die 20-Franken-Noten in den Verkehr kommen. Die vier weiteren Franken-Noten werden danach gestaffelt bis ins Jahr 2019 herausgegeben. (whr/sda)

Die verschmähten Totenkopf-Banknoten

Das könnte dich auch interessieren: WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea Facebook Live muss weg! 😡 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Wenn Länder Gesellschaftsspiele wären – du wirst NIE GLAUBEN, was die Schweiz ist «Die Abstimmung hätte niemals stattfinden dürfen» – das schreibt die Presse zur Türkei United wirft Hochzeitspaar aus dem halbleeren Flugzeug Prostituierte zu sein bedeutet viel mehr als Sex zu haben: Diese 6 bizarren Kundenwünsche sind wirklich ... gefühlsecht 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen Wie das berühmteste Wunderkind der Schweiz das Schulsystem ändern will Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan 6 Tipps, wie du gefälschte Gadgets erkennst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo