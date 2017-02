Bild: KEYSTONE

Veruntreuung bei der ABB: 100 Millionen samt Finanzchef in Südkorea verschwunden

ABB hat in ihrer südkoreanischen Niederlassung kriminelle Handlungen in Verbindung mit Unterschlagung und Veruntreuung von Geldern erheblichen Ausmasses aufgedeckt. Der Finanzchef der Tochtergesellschaft in Südkorea wird verdächtigt, Unterlagen gefälscht sowie mit Dritten zusammengearbeitet zu haben, um Unternehmensgelder zu veruntreuen, teilt ABB mit.

Nachdem die verdächtigte Person am 7. Februar 2017 verschwunden ist, hat ABB in der Folge erhebliche finanzielle Unstimmigkeiten in Südkorea aufgedeckt. Das Unternehmen hat unmittelbar eine umfassende Untersuchung eingeleitet, in die unabhängige kriminaltechnische und juristische Experten involviert sind. Zudem besteht eine Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden. ABB arbeitet gemeinsam mit der örtlichen Polizei an der Untersuchung und der Einbindung von Interpol.

Diese Unterschlagung und Veruntreuung von Geldern wird sich auf die bisher verkündeten ungeprüften Ergebniszahlen für das Jahr 2016 auswirken. Die derzeitige Schätzung weist eine Belastung vor Steuern von etwa 100 Millionen US-Dollar aus. ABB hat schadensmindernde Massnahmen eingeleitet, um die Auswirkungen dieser kriminellen Aktivitäten auf die Bilanz deutlich zu reduzieren, darunter die Rückgewinnung veruntreuter Gelder, Anmeldung von Rechtsansprüchen und Nutzung von Versicherungen.

ABB hat sofort die Kontostände seiner weltweiten Bankkonten überprüft und kann bestätigen, dass diese spezielle Situation ausschliesslich auf Südkorea zutrifft. Als Konsequenz der laufenden Untersuchung wird ABB ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2016 bis spätestens 16. März 2017 veröffentlichen. (whr)

