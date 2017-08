Nestlé will Fabrik in Egerkingen schliessen – 190 Stellen betroffen

Die Nestlé-Tochter Nestlé Skin Health will die Produktion in ihrer Fabrik im solothurnischen Egerkingen einstellen. Dies könnte einen Abbau von rund 190 Stellen zur Folge haben, teilte Nestlé Skin Health am Donnerstag mit. (whr/sda)

Zeno Hirt, 25.6.2017

