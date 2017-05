Bild: Schweizerische Nationalbank

Heute kommen 10 Millionen neue 20er-Noten in Umlauf – hier kannst du dir deine abholen

Heute ist es soweit: Die Schweiz erhält eine neue Banknote. Wir verraten dir, wo du die 20er-Note schon heute bekommst, an welchen Automaten du bereits mit der neuen Note bezahlen kannst und was mit der Scheinen der alten Notenserie passiert.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bringt heute Mittwoch rund 10 Millionen neue Zwanzigernoten in Umlauf – das ergibt einen Gesamtwert von 200 Millionen Franken. Wie SNB-Sprecher Walter Meier erläutert, liegt dieser Wert deutlich über dem Ausgabevolumen an normalen Tagen, weil etwa Geldautomaten mit den neuen Noten aufgefüllt werden.

Hier gibt es die 20er-Note schon heute

Bei Geldautomaten der Postfinance an zentralen Lagen wie etwa in grossen Bahnhöfen ist die neue 20er-Note bereits heute Mittwoch im Verlauf des Tages verfügbar, sagt Postfinance-Sprecher Johannes Möri. Die restlichen der 1000 Geldautomaten von Postfinance werden bis Ende Mai auf die neuen 20er-Noten umgestellt.

Auch einzelne Bancomaten der UBS werden ab Mittwoch mit den neuen 20er-Noten befüllt. Wie viele morgen bereits umgestellt sein werden, kann UBS-Sprecherin Nicole Fankhauser nicht sagen: «Dieser Prozess kann je nach Kadenz der Bancomatbewirtschaftung einige Tage in Anspruch nehmen.»

Im Laufe des Nachmittages können die neuen 20er-Noten in einzelnen UBS-Geschäftsstellen bezogen werden, spätestens jedoch am Donnerstag.

Auch bei der Schweizerischen Nationalbank kann die neue 20er-Note bereits heute Mittwoch bezogen werden: Am Sitz in Zürich ab 8 Uhr, in Bern ab 8 Uhr 30.

Hier brauchst du etwas mehr Geduld

Bis Donnerstag muss sich Gedulden, wer sein Geld bei der Credit Suisse beziehen will. Bei der Credit Suisse sind alle Bancomaten, die sich direkt in CS-Geschäftstellen befinden, ab Donnerstag mit den neuen Scheinen befüllt. Auch an den Schaltern der Credit Suisse gibt es sie am Donnerstag.

Alle 20er-Noten seit 1911

Bei den Raiffeisenbanken sind die neue 20er-Note ebenfalls im Lauf des Donnerstags am Schalter zu haben. «Da die Raiffeisenbanken aber unabhängig sind, kann das nicht flächendeckend garantiert werden», erklärt Sprecher Dominik Chiavi. Die Bancomaten werden in den darauffolgenden Tagen schrittweise bestückt.

Diese Automaten erkennen die neue 20er-Note bereits

Bild: SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK SNB

Wer seine neuerworbene 20er-Note gleich wieder ausgeben will, kann das überall tun. Ab heute Mittwoch ist sie als offizielles Zahlungsmittel überall gültig. Die Billettautomaten der SBB und die Self-Checkout-Kassen von Coop erkennen dank einem vorzeitigem Softwareupdate die neuen 20er-Noten bereits.

Das geschieht mit den alten 20er-Noten

Sie behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die neue 20er-Note ist nach der 50er-Note erst der zweite Schein der neuen Banknotenserie, die neunte in der Geschichte der SNB. Die Herausgabe der neuen Serie wird schrittweise bis 2019 abgeschlossen. Erst dann gibt die Nationalbank bekannt, auf wann die Banknoten der achte Serie ihren Status als gültiges Zahlungsmittel verlieren.

Bild: KEYSTONE

Bei den neuen 50er-Noten sind bereits zwei Drittel des Bestands ausgetauscht worden. Grund für Panik besteht keine: Die Noten der siebten Serie, die 1976 lanciert wurde, können weiterhin zum vollen Nennwert bei der SNB umgetauscht werden. Als Zahlungsmittel im Alltag sind sie aber nicht mehr gültig.

