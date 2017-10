SBB modernisiert rote Lokomotiven der Bahn 2000

Festhalten! Air-Berlin-Pilot verabschiedet sich mit spektakulärem Manöver

Der letzte Air-Berlin-Flug soll zwar erst am 27. Oktober stattfinden. Doch die Abschiedstour läuft bereits. So auch in Düsseldorf. Dort landete am Montag der letzte Air-Berlin-Flieger, der in den USA gestartet war.

Für den Pilot der A330 Anlass für ein ganz besonderes Manöver: Statt nach dem Landeanflug sanft aufzusetzen, startet er die Maschine durch und fliegt eine enge Linkskurve am Flughafengebäude vorbei:

Der spezielle Landungsanflug blieb nicht unbemerkt. Jule T. arbeitet im …