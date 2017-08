Bild: KEYSTONE

800'000 neue Leser von Luzern bis Wil: Blochers BaZ kauft Lokalzeitungs-Imperium auf

Mit 800'000 Lesern in den Kantonen Aargau, Bern, Solothurn und Zürich ist der Zehnder Verlag der König unter den Lokalverlagen. Nun hat die BaZ Holding AG das Zeitungsimperium aufgekauft, wie diese in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Die BaZ installiert Rolf Bollmann als neuen CEO.

Die BaZ Holding AG steht unter der Kontrolle von Alt Bundesrat Christoph Blocher, der die «Basler Zeitung» auf stramm konservativen Kurs brachte und so zum Beispiel Markus Somm als Chefredaktor einsetzte. Heute gehört die «Basler Zeitung» je zu einem Drittel Christoph Blocher, Markus Somm und Rolf Bollmann.

Wie hoch der Preis für die Übernahme der Zehnder-Medien war, ist nicht bekannt.

Dass Blocher seine Stellung im Medienmarkt ausbauen will, ist schon seit geraumer Zeit bekannt. Vergangenes Jahr sorgte der SVP-Mäzen für Schlagzeilen, als er unter dem Codenamen «007» die Lancierung einer Gratis-Sonntagszeitung prüfte. Sie sollte eine Auflage von 500'000 Exemplaren haben. Dieses Ziel übertrifft er mit seinem aktuellen Coup deutlich.

Entsprechend heftig fallen die ersten Reaktionen aus der Politik aus. Die Grünen-Chefin Regula Rytz twittert, wenn Blocher auf Medieneinkaufs-Tour gehe, sei es «höchste Zeit für eine neue Medienpolitik».

Wenn Blocher in Ostschweiz auf Medieneinkaufs-Tour geht, ist es höchste Zeit für eine neue Medienpolitik! https://t.co/H7FjZGEUVM @GrueneCH — Regula Rytz (@RegulaRytz) 16. August 2017

Erfreut zeigt man sich hingegen in den eigenen Reihen. So freut sich etwa der Zürcher SVP-Lokalpolitiker Claudio Schmid, dass die Lokalzeitung in seiner Heimat bald in den Händen seines Parteivordenkers ist.

So guet #BaZ kauft den Zehnder Verlag und das Zürcher Unterländer "Käseblatt" wird zum #Blocher-Blatt ... — Claudio Schmid (@claudio_schmid) 16. August 2017

Schon vor zehn Jahren liebäugelte die SVP mit einer eigenen Zeitung. Damals, im Wahlkampf 2007, kündigte der damalige Parteipräsident und heutige Bundesrat Ueli Maurer die Lancierung einer SVP-Tageszeitung an. Das Projekt wurde jedoch nie umgesetzt.

